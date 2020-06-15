Şanlıurfa'da kaynar süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
15.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:05
Şanlıurfa'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde Karataş ailesinin küçük kızı İrem Su Karataş (3), evlerinin bahçesinde kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, kurtarılamadı.
Kaynak: AA