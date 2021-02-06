Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
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Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu

06.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:52
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu

ŞANLIURFA'da, sokakta oyun oynarken kaybolan 6 Suriyeli çocuk, zabıta ekiplerince otobüs durağında bulunarak, ailelerine teslim edildi.

ŞANLIURFA'da, sokakta oyun oynarken kaybolan 6 Suriyeli çocuk, zabıta ekiplerince otobüs durağında bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Olay, Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Suriye uyruklu aileler, yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklarının kaybolduğunu belirterek, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbarın ardından çalışma başlatan zabıta ekipleri, aynı mahalledeki otobüs durağında 6 çocuğu fark etti. Ekipler, Türkçe bilmeyen ve soğuktan etkilenen çocukları araca alarak, zabıta karakoluna götürdü. Çocuklar, daha sonra polis karakoluna götürülerek, burada polis ekiplerince getirilen ailelerine teslim edildi.


Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu
Şanlıurfa'da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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