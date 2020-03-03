Şanlıurfa'da kaybolan kardeşler bulundu
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Şanlıurfa'da kaybolan kardeşler bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan iki kardeş yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:26
Şanlıurfa'da kaybolan kardeşler bulundu

'nın ilçesinde kaybolan iki kardeş yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde ikamet eden Gören ailesinin oğulları 12 yaşındaki Mustafa ile 13 yaşındaki Yunuscan Gören, dün okula gitmek için evden ayrıldı. Okuldan erken ayrıldıkları tespit edilen kardeşlerden alınamayınca aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet ekipleri kardeşlerin bulunması için bölgede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda çocuklar Eyyübiye ilçesi Sigorta Mahallesi'ndeki üst geçitte bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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