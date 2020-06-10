Şanlıurfa'da kaybolan engelli kız aranıyor Şanlıurfa'da, 3 gündür haber alınamayan engelli kız için arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'da, 3 gündür haber alınamayan engelli kız için arama çalışması başlatıldı.

Siverek ilçe merkezindeki evinden 3 gün önce çıkan zihinsel engelli Rukiye Akfırat (22) bir daha eve dönmedi.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Rukiye Akfırat'ın bulunması için afişler hazırlandı ve kentin işlek noktalarına asıldı.

Genç kızın yakınları, Akfırat'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyete bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA