Şanlıurfa'da kaybolan engelli aranıyor Şanlıurfa'da, dört gündür haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'da, dört gündür haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesi kırsalında bulunan Soğuk Kuyu Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce çıkan zihinsel engelli sağır ve dilsiz Hasan Polat (52) eve dönmedi.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada sonuca ulaşamayan ailenin, durumun jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA