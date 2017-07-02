Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcak Etkisini Sürdürüyor

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte 45 dereceye ulaşan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gününün büyük bölümünü evlerinde geçirdi, cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı.



Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise yüzme havuzlarına akın etti. Yoğunluk nedeniyle birçok yüzme havuzunda kuyruk oluştu.



Kırsal mahallelerde ise çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki ağaçların gölgelerinde serinlemeye çalıştı.



Kavurucu sıcaklık Viranşehir ilçesinde de etkili oldu.



İlçede yüzme havuzuna gidemeyen çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen park ve bahçelerdeki süs havuzlarında serinledi.