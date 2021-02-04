Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polisin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kavgaya müdahale eden iki polisin av tüfeği ile yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.