Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polisin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kavgaya müdahale eden iki polisin av tüfeği ile yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kavgaya müdahale eden iki polisin av tüfeği ile yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hilvan ilçesinde 2 Şubat'ta çıkan kavgaya müdahale eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine av tüfeği ile ateş açılması sonucu 2 polis yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan