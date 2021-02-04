Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polisin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polisin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

04.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:32
Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden iki polisin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kavgaya müdahale eden iki polisin av tüfeği ile yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kavgaya müdahale eden iki polisin av tüfeği ile yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hilvan ilçesinde 2 Şubat'ta çıkan kavgaya müdahale eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine av tüfeği ile ateş açılması sonucu 2 polis yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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