Son dakika gündem: Şanlıurfa'da polisi yaralayan 4 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E, S.E, F.E. ve B.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK