Son dakika gündem: Şanlıurfa'da polisi yaralayan 4 kişi tutuklandı
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da polisi yaralayan 4 kişi tutuklandı

14.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:30
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da polisi yaralayan 4 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E, S.E, F.E. ve B.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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