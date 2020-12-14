Son dakika gündem: Şanlıurfa'da polisi yaralayan 4 kişi tutuklandı
14.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:30
Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E, S.E, F.E. ve B.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK