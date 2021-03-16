İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı
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İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı

16.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:55

İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, kavga sırasında yolda yürüyen vatandaşa isabet etti.

İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, kavga sırasında yolda yürüyen vatandaşa isabet etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesindeki Sanayi Sitesinde meydana geldi. Site içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen M.K.'ya isabet etti. Yaralanan vatandaş, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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