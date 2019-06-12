Şanlıurfa'da kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Gruptakiler, birbirini tekme ve yumruklarla birbirine darp etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, yakınları tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Kaynak: AA
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