Şanlıurfa'da kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Gruptakiler, birbirini tekme ve yumruklarla birbirine darp etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, yakınları tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: AA
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