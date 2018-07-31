Şanlıurfa'da Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki belediye bahçesinde iki grup arasında iddiaya göre ihale meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis, havaya ateş ederek tarafları ayırdı.

Kavgada darp edilerek yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.