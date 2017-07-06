Şanlıurfa'da Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kavga ettiği amcası tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesi Cuma Pazarı Caddesi'nde İ.Ç. ile yeğeni Hüseyin Ç. (22) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Hüseyin Ç, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Ç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybederken amcası İ.Ç. ise gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.