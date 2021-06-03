Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 ölü
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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 ölü

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresinde Dağbaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 ölü
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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