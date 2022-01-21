Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Yerel

?Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyo Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında Zeytin Dalı Eğitim kampüsünde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ŞANLIURFA (İHA) - ? Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyo

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında Zeytin Dalı Eğitim kampüsünde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zeytin Dalı Eğitim Kampüsünde karla kapanan yollar ekipler tarafından temizlendi. Ekipler, don olayına karşı bölgede tuzlama çalışması yaptı.

Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerde kar yağışı ile birlikte kapanan yollar, ekiplerin yoğun çabasıyla temizlenerek yollar yeniden trafiğe açıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için için çalışmalarının sürdüren ekipler, 120 araç ve 220 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı, Şanlıurfa, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title