Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı

Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte kırsal mahallelerde kapanan yollar, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılarak yeniden ulaşıma açıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte kırsal mahallelerde kapanan yollar, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, şehrin her köşesinde yer alarak kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma yeniden açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı alan bazı ilçelerde çalışmasını tamamlarken özellikle yoğun yağış alan Bozova, Haliliye, Halfeti, Hilvan, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde kar nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı

Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı

Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı

Şanlıurfa'da karla kaplı köy yolları bir bir açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, kar, 3. Sayfa, Haber

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