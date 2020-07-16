Şanlıurfa'da kargo yüklü tır alev alev yandı
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Şanlıurfa'da kargo yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo yüklü tır yanarak kül oldu.

Şanlıurfa'da kargo yüklü tır alev alev yandı
16.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:29

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo yüklü tır yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa -Hilvan kara yolunda meydana geldi. Hüseyin Emeç idaresindeki 27 AR 566 plakalı tır, balatalarının ısınması nedeniyle bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför aracı yol kenarına çekerek park etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası tır kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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