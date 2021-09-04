Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga kameraya yansıdı
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Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, A.D. miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kız kardeşi H.A'nın yaşadığı merkez Haliliye ilçesindeki binanın önüne geldi.

A.D, yanındaki eşi ve çocuklarıyla kardeşine ait evin balkonuna sopa ve taş attı, apartmanın önündeki otomobile de zarar verdi.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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