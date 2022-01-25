Şanlıurfa'da kardan kapanan 67 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kardan kapanan 67 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da kardan kapanan 67 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle kapanan 67 kırsal mahallenin yolu açılmaya çalışılıyor.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle kapanan 67 kırsal mahallenin yolu açılmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçelerine bağlı kırsaldaki 67 mahallenin yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gelişmeleri AFAD Koordinasyon Merkezi'nde haberleşme sistemi üzerinden takip ederek koordine ediyor.

Vali Erin, olumsuz hava şartları normale dönene kadar tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, karla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Viranşehir, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title