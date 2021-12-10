Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir evde yaşayan Zahide A. (55) ile Havva Ç. (61) ve Bedir Ç'den (16) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde, karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Zahide A. ve Havva Ç'nin hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Bedir Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet