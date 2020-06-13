Şanlıurfa'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunduğu hastaneden sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek kaçan yaşlı adam, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı
13.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:27

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunduğu hastaneden sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek kaçan yaşlı adam, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan 80 yaşındaki A.G, sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek hastaneden kaçtı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.G'nin Barış Mahallesi İsmet Paşa Sokağı'nda olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sağlık görevlileriyle sokağa giden polis ekipleri, uzun süre A.G'yi ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri tarafından ikna edilen A.G. elindeki bıçağı atarak ambulansa bindi.

Yaşlı adam yeniden Suruç Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Polat Fatma Girik Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Türk Karar Otomobil
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 23:30:38. #1.14#
title