Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 10 kişiye para cezası Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararı uygulanan 390 haneyi ziyaret ederek, hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimlerde adreslerinde bulunmayan 10 kişiye karantina tedbirini ihlal etmekten 31 bin 500 lira ceza verildi.

Ekipler, vatandaşlara ilaçlarını aksatmadan kullanmaları, evlerinden çıkmamaları ve evlerine kimseyi kabul etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA