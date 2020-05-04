Şanlıurfa'da Karakoyun Köprülü Kavşağı ulaşım açıldı

Şanlıurfa'da trafiği rahatlatacak Karakoyun Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa'da trafiği rahatlatacak Karakoyun Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile koronavirüs salgınına rağmen hızlandırılan çalışmalar köprülü kavşağın tamamlanmasıyla sona erdi.

Son olarak asfaltlanarak trafiğe açılan kavşak, Şanlıurfalıların hizmetine sunuldu.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda trafiği büyük bir ölçüde rahatlatacak kavşak, Karakoyun, Hızmalı, Süleymaniye, Akşemsettin ve Devteşti mahallelerini birbirine bağlayacak.

Kaynak: AA