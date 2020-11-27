Şanlıurfa'da 2'nci Göbeklitepe heyecanı

Şanlıurfa'da 2'nci Göbeklitepe heyecanı Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe, kentte heyecana yol açtı.

Şanlıurfa'da 2'nci Göbeklitepe heyecanı

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait 'T' şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe, kentte heyecana yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Karahantepe'nin dünyada ses getirecek yeni keşif olacağı yönündeki açıklaması, kent sakinlerini sevindirdi. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'deki taşlara benzeyen yapıların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan oluşturdu. Tüm dünyadan turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe'de 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması sabırsızlıkla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi. Yetkililer, kazı çalışmalarının 2'nci sezonunun da bitiğini ifade ederek önümüzdeki aylarda turizm için ziyarete açılabileceğini aktardı.

Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalı Mahallesi'ndeki Karahantepe'nin Göbeklitepe'yle olan benzerliğinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye sınırlarımızda yer alan Göbeklitepe'ye dünya tarihine ışık tutulmuştu. Tarih kitapları değişmişti. Burası dünyanın ilk tapınağı niteliğindeydi. Şimdi yine sınırlarımızda bulunan Karahantepe'deki kazı çalışmalarının heyecanını yaşıyoruz. Bakanımızı açıklamasının ardından bu bölgenin kapısının da dünyaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Karahantepe, Göbeklitepe'den farklı olarak hayvan figürleri yerine insan figürleri taşların üzerinde yer alıyor. Kazı çalışmaları ile yeni bir medeniyet, yaşam alanı ortaya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

Karahantepe'de kazı çalışmaları pandemi dolayısıyla durdurulduğu, önümüzdeki günlerde bakanlık yetkililerinin bölgeye gelerek incelemede bulunacakları kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ