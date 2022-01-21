ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı - Haberler
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ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakale'deki çocukların kar sevinci yaşaması için Büyükşehir Belediyesi tarafından kamyonlarla kar götürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Hilvan ilçesinden alınan kar, sınırın sıfır noktası olan Akçakale'nin istasyon meydanına bırakıldı.

Kamyonlarla ilçeye kar getirildiğini gören çocuklar meydanda toplandı. Kamyonlardaki karın yerlere dökülmesiyle çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Alanda toplanan çocuklar, kar kütlesinin üzerine çıkarak kartopu savaşı yaptı, keyifli zaman geçirdi.

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

ŞANLIURFA - Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, kar, Kültür Sanat, Haber

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