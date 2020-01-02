Şanlıurfa'da kar yağışı

02.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:11

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karayolları ekiplerinin kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda başlattığı çalışmalar devam ediyor.



Dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, Viranşehir-Demirci, Demirci-Ovabağ kara yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Karayolları ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece başlattıkları çalışmalarla yolları kardan temizledi.

Karayolları 91. Şube Şefliği Viranşehir Bakım Şefi Hasan Duvarcı, yollarda bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekibin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Çalışmalarla yolların tamamen ulaşıma açık hale getirildiğini ifade eden Duvarcı, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA