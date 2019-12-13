Şanlıurfa'da kar yağışı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karayolları ekiplerince, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karayolları ekiplerince, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle Viranşehir-Demirci, Demirci-Ovabağ yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karayolları 91. Şube Şefliği Viranşehir Bakım Şefi Hasan Duvarcı, kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekibin çaba harcadığını söyledi.
Yapılan çalışmalarla yolların tamamen ulaşıma açık olduğunu ifade eden Duvarcı, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.