Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu - Haberler
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Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu

Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine yapılacak otobüs seferleri kar ve tipi nedeniyle durduruldu.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine yapılacak otobüs seferleri kar ve tipi nedeniyle durduruldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliği tedbiri alındı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine seyredecek tüm otobüs seferleri bugünden itibaren durduruldu.

Zincir, takoz ve kış lastiği bulunmayan diğer araçların da şehirden çıkışına izin verilmeyecek.

Kısıtlamalar hava şartlarının normale dönmesinin ardından kaldırılacak.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, kar, Güncel, Haber

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