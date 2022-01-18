Şanlıurfa'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
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Şanlıurfa'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Şanlıurfa'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda yarın kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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