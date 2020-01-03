Şanlıurfa'da kar nedeniyle kırsal mahallerde yollar kapandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe kırsalında bulunan Karacadağ eteklerindeki Kartal, Çevirme, Ekinci mahallerinde yollar kapandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.