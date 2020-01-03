Şanlıurfa'da kar nedeniyle kırsal mahallerde yollar kapandı
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Şanlıurfa'da kar nedeniyle kırsal mahallerde yollar kapandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

03.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:34
Şanlıurfa'da kar nedeniyle kırsal mahallerde yollar kapandı

'nın ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe kırsalında bulunan eteklerindeki Kartal, Çevirme, Ekinci mahallerinde yollar kapandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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