Şanlıurfa'da kapıyı üzerine kilitleyen 4 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
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Şanlıurfa'da kapıyı üzerine kilitleyen 4 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da evde tek başınayken kapıyı kilitleyen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:18
Şanlıurfa'da kapıyı üzerine kilitleyen 4 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

'da evde tek başınayken kapıyı kilitleyen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez ilçesi Şenevler Mahallesi'nde A.G. (4) evde kimsenin bulunmadığı sırada iddiaya göre üzerine kapıyı kilitledi.

Bir süre sonra kapıyı açamayan A.G'nin ağlaması üzerine, komşuları itfaiye ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveninden evin balkonuna geçerek çocuğu kurtardı.

Kaynak: AA
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