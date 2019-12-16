Şanlıurfa'da kapıyı üzerine kilitleyen 4 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'da evde tek başınayken kapıyı kilitleyen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'da evde tek başınayken kapıyı kilitleyen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Karaköprü ilçesi Şenevler Mahallesi'nde A.G. (4) evde kimsenin bulunmadığı sırada iddiaya göre üzerine kapıyı kilitledi.
Bir süre sonra kapıyı açamayan A.G'nin ağlaması üzerine, komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveninden evin balkonuna geçerek çocuğu kurtardı.