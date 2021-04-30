Şanlıurfa'da kapanma öncesi bayram telaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kapanma öncesi bayram telaşı

Şanlıurfa'da kapanma öncesi bayram telaşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan "Tam kapanma" sürecine saatler kala Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram alışverişi için yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan "Tam kapanma" sürecine saatler kala Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram alışverişi için yoğunluk oluşturdu. Bayram telaşına kapılanlar, kuralları unuttu.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan kısıtlama öncesi Şanlıurfa'da vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan "Tam kapanma" süreci öncesi bayram alışverişi yapmak isteyenler, kuralları unuttu.

Kentte, yoğun kalabalığın yaşandığı Haşimiye Meydanı çevresi ile tarihi çarşılar bölgesinde zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Esnaf kalabalıktan dolayı memnun olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise kapanma öncesi alışveriş için dışarı çıktığını söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Gönül Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kapanma öncesi bayram telaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:21:34. #1.15#

title