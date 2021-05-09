Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı
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Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı

Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tedavi için Ankara'ya giden 56 yaşındaki kanser hastası kadının Şanlıurfa'daki evi kundaklandı.

Tedavi için Ankara'ya giden 56 yaşındaki kanser hastası kadının Şanlıurfa'daki evi kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kanser hastası 56 yaşındaki Elif Emektar, geçtiğimiz gün tedavisi için Ankara'nın Keçirören ilçesindeki kızının yanına gitti. Gece saatlerinde komşuları tarafından telefonla evinin kundaklandığı haberini alan kadın memleketine döndü. Evinin yandığını gören kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonrası ev ve içindeki tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiği görüldü. Maddi durumunun iyi olmadığını belirten Elif Emektar, yetkililerin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzatmasını istedi.

"Her şeyimi yok etmişler"

Evine döndüğünde eşyalarıyla birlikte evinin de tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Elif Emektar, "Tedavi amacıyla gittiğim Ankara'da kızımın evinde kalıyordum. Sabah 06.00 sıralarında telefonum çalındı, evin yandı dediler. İnanamadım. Komşularımı aradım kimseye ulaşamadım. Daha sonra oğlumun arkadaşı İbrahim var, onu aradım, 'Evet abla evin yanmış' dedi. Benim kimseyle bir husumetim yok. Ben mağdur edildim. Evim, eşyalarım tamamen yanmış. Ben devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin bana el uzatmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi hayatını kaybeden Elif Emektar, iki çocuğu ile birlikte yaşadığı evi kundaklanınca ortada kaldığını belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı
Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı
Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı
Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı
Şanlıurfa'da kanser hastası kadının evi kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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