Şanlıurfa'da kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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Şanlıurfa'da kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
29.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:13

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında dün sulama kanalına düşerek kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, Berho'nun cesedini düştüğü yerin 8 kilometre uzağında ara tahliye kanalında buldu.

Berho'nun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Manşet

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