Şanlıurfa'da kanalında kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.
29.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:13
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında dün sulama kanalına düşerek kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.
Ekipler, Berho'nun cesedini düştüğü yerin 8 kilometre uzağında ara tahliye kanalında buldu.
Berho'nun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA