Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu Kötü kokular cesedi ortaya çıkardı Poşetler içinde çürümüş halde bulundu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu

Kötü kokular cesedi ortaya çıkardı

Poşetler içinde çürümüş halde bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yer alan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce kirada oturan ve kimlikleri öğrenilmeyen kişilerce boşaltılan eve gelen ev sahibi, odada gelen pis koku üzerine yerde gördüğü poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine ev sahibi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları ön incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu ve yaklaşık 2 ay önce öldüğünü değerlendirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri ise bebeğin annesi ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu
Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu
Eşinin boğazını keserek öldürdüğü Tuba, daha önce 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmamış
Eşinin boğazını keserek öldürdüğü Tuba, daha önce 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmamış
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ömer Çelik Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Gomes Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kan donduran olay... Poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 16:13:00. #1.14#

title