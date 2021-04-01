Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı, aynı aileden 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kamyonla otomobil çarpıştı, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun eski havaalanı mevkisinde Mustafa Beyboğa (33) idaresindeki 07 VL 582 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Memet Demir yönetimindeki 63 E 5963 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Mustafa ile Ayşegül (22) Hava (8) Mehmet (32) Emir (3) ve Mustafa (5) Beyboğa yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü olan Mustafa Beyboğa'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan sıkça kazaların yaşandığı söz konusu güzergaha yakın bir bölgede dün gece meydana gelen kazada da 5 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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