Şanlıurfa'da kamyonette 28 kilo esrar ele geçti
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Şanlıurfa'da kamyonette 28 kilo esrar ele geçti

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda kamyonette 28 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kamyonette 28 kilo esrar ele geçti
22.09.2020 22:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:16

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda kamyonette 28 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonette uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı. Polis ekipleri plakası belirlenen kamyoneti kent girişinde durdurdu. Polislerin eğitimli köpek ile arama yaptığı kamyonetin tavanındaki gizli bölmedeki 58 paket içinde 28 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis araçta bulunan H.Ç., H.K.'yi, gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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