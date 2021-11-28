Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durduran ekipler, "Lozen" isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 217 kilogram eroin ele geçirdi.

Ö.M, Y.S, Ö.S, A.Ö. ve A.S. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek"ten gözaltına alındı.

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AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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