Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi
17.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:36

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonette 202 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki valiz ve çantalar içine gizlenmiş 9 parça halinde 80 kilogram toz ve 122 kilogram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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