Şanlıurfa'da kamyonetle traktör çarpıştı, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kamyonetle traktör çarpıştı, 2 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonetle traktör çarpıştı, 2 yaralı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa'da kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gökhan S. idaresindeki 01 AIV 402 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 19'uncu kilometresinde Muhammed Fatih K. idaresindeki 63 AU 402 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı

Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı

 Son dakika haberi: Karın ağrısıyla hastaneye gitti; hamile olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberi: Karın ağrısıyla hastaneye gitti; hamile olduğu ortaya çıktı

 Son dakika haber: Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Yol kenarındaki eve çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title