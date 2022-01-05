Şanlıurfa'da kamyonetle traktör çarpıştı, 2 yaralı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa'da kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gökhan S. idaresindeki 01 AIV 402 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 19'uncu kilometresinde Muhammed Fatih K. idaresindeki 63 AU 402 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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