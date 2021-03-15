Şanlıurfa'da kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

15.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:28
Şanlıurfa'da kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Arslan idaresindeki 63 ACJ 887 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 76. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet, Yaren ve Berivan Gezer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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