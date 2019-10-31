Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı simitçi ağır yaralandı

31.10.2019 10:28

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin çaptığı simitçi, ağır yaralandı.

Sinan G. idaresindeki 63 N 0917 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde yol kenarında simit satan Salih Kuyanay'a (18) çarptı.

Ağır yaralanan Kuyanay, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kamyonetteki hayvanlar da başka bir araca nakledildi.

Kaynak: AA