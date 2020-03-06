Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetin yaşlı kadına çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

06.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:28
Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı

'da kamyonetin yaşlı kadına çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez ilçesinde, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye (60) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaşlı kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tüp yüklü kamyonetin çarpması ve kadının yerde sürüklenmesi görülüyor.

Kaynak: AA

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