Şanlıurfa'da kamyonet traktöre çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kamyonetin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da kamyonetin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celal H. idaresindeki 63 ZE 274 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 49'uncu kilometresinde yan yoldan kontrolsüz çıkış yapan Mustafa A. idaresindeki 63 LH 910 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Celal H. ile Mahmud K. ve Khaled S, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın