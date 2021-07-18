ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
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ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, taklalar atıp, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, taklalar atıp, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Siverek- Şanlıurfa yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nadir Ekin (52) yönetimindeki 61 JA 090 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Nadir Ekin ile araçta bulunan Ramazan Özay (27), Kadir Özdemir (28), Mesut Budak (25) ve Mehmet Karakul (31) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralılar Mesut Budak ve Mehmet Karakul, kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞANLIURFA'DA KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
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