Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Değer Aral idaresindeki 33 AFH 065 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Siverek Kavşağı'nda Şeyma Gönüllü yönetimindeki 34 DGJ 251 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Hayri Arar, Reyyan Çoşkun, Bünyamin Aksu ve Mert Beyaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 22:16:35. #1.16#

title