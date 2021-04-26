Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine giden Hüseyin K. yönetimindeki 27 DA 743 plakalı BMC marka kamyonet, Mustafa T. idaresindeki 79 AP 671 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa T. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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