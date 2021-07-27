Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Devlet Hastanesi kavşağında, Murat P. idaresindeki 63 NV 654 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 Y 2354 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Murat P. ve Keziban P. ağır yaralandı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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