Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Eyyüp Çağan'ın idaresindeki bakliyat yüklü 16 EEL 84 plakalı kamyonet, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çağan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek taraflı kapanan Siverek-Diyarbakır karayolu, aracın kaldırılmasıyla açıldı.