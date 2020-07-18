Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
18.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:59
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hamza Ceylan (39) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Ayaklı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ceylan, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA