Şanlıurfa'da kamyonet biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kamyonet biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da, biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi de yaralandı.

Mustafa Can (23) yönetimindeki 47 TL 816 plakalı kamyonet, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun Taşocağı mevkisinde, park halindeki 63 RK 879 plakalı biçerdövere arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü ile beraberindeki babası Mehmet Can (63) yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılıp 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti, babanın ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Sibel Can Prens William Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Necip Uysal Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da kamyonet biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:21:31. #1.16#

title