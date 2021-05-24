Şanlıurfa'da kamyonet biçerdövere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da, biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da, biçerdövere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi de yaralandı.
Mustafa Can (23) yönetimindeki 47 TL 816 plakalı kamyonet, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun Taşocağı mevkisinde, park halindeki 63 RK 879 plakalı biçerdövere arkadan çarptı.
Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü ile beraberindeki babası Mehmet Can (63) yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılıp 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti, babanın ise tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş